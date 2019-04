Der 1. FC Köln hat einen Sieg im Topduell mit dem Hamburger SV verschenkt - und darf dennoch allmählich mit dem Aufstieg planen. Der Spitzenreiter kam am Montag (15.04.2019) gegen den ersten Verfolger durch ein spätes Gegentor zwar nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, der Vorsprung auf Relegationsrang drei beträgt dennoch zehn Punkte.

Die Führung für die lange Zeit überlegenen Kölner erzielte Dominick Drexler im Anschluss an einen Eckball (26.). Der in der zweiten Hälfte immer stärker aufkommende HSV kam in der Schlussphase durch den eingewechselten Manuel Wintzheimer noch zum Ausgleich (85.).