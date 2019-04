Beide spielen erst am Sonntag (Union gegen den HSV, der SCP gegen Heidenheim) - es ist möglich, dass die Sektkorken in Köln beim Schlusspfiff der Partien gegen 15.15 Uhr knallen werden. Doch soweit ist es noch nicht.

Die Partie an der Elbe "war ein schlechtes Spiel von uns. Da mussten wir schonungslos sein, das haben wir mit den Jungs analysiert ", so Anfang, der seinen Schützlingen jedoch auch das Vertrauen aussprach: " Die Jungs haben mir in den letzten Wochen auch viel Kraft gegeben, wenn ich an die Geste beim HSV-Spiel denke. Ich stehe zu meinen Jungs. "