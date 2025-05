7. Spieltag (29.09.2024): Der 1. FC Köln bietet in der Startphase der Spielzeit teilweise begeisternden Offensivfußball. Fast jede Partie wird zum Spektakel. Einzig die Ergebnisse stimmen zu selten, weil Kölns Offensive zwar funktioniert, die Defensive dagegen nicht. Bezichnend dafür ist das 4:4 gegen Karlsruhe. Köln führt nach 15 Minuten schon 3:0, spielt am Ende jedoch nur remis. So hängt der FC im Mittelfeld der Tabelle fest.