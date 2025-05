1. FC Köln - der Wahnsinn hat einen Namen

Neben Rondic wirkten auch die anderen Wintertransfers eher bieder. Joel Schmid zeigte nur bedingt gute Ansätze, saß gegen Saisonende vor allem auf der Bank. Einzig Jusuf Gazibegovic konnte nach etwas Anlaufzeit etwas mehr überzeugen, wurde allerdings zwischenzeitlich gesundheitlich ausgebremst.

FC profitiert von patzender Konkurrenz

So forderte Jan Thielmann nach einem dünnen 1:0 gegen Darmstadt noch im März: "Wir müssen anfangen, besseren Fußball zu spielen." Statt besser wurde es eher wieder schlechter - und die dürftigen Ergebnisse vom Saisonbeginn gesellten sich zu spielerisch dürftigen Auftritten dazu.

Einzig der ebenfalls in regelmäßiger Inkonstanz gefangenen Konkurrenz war es zu verdanken, dass Köln trotz schwacher Spiele bis zum Ende in der besten Position um den Aufstieg blieb. "Das ist die Liga, wir erleben das seit Monaten, wie eng das ist. Man muss die Hürden bis zum Schluss gehen", sagte Struber noch im April. Als der mögliche Aufstieg dennoch in Gefahr geriet, musste neben Trainer Struber auch Geschäftsführer Keller gehen.

Rettung durch den "heiligen Funkel"