Ein Zeichen, das bei dem bereits seit sieben Spielen sieglosen KSC - darunter das Aus im DFB-Pokal gegen Ligakonkurrent Sandhausen - machbar erscheint. Will man das Ziel "Aufstieg" nicht frühzeitig aus den Augen verlieren, dürften drei Punkte in Karlsruhe der Kategorie "Pflichtsieg" zuzuordnen sein.

Auf breiterem Fundament vorwärtskommen

" Der Verein will vorwärtskommen, das Fundament etwas breiter machen. Damit wir im Falle eines positiven Unfalls in der Lage sind, diesen Unfall länger genießen zu können ", so Kwasniok am Donnerstag. Den vermeintlichen "Unfall" dürfte auch er für einen Glücksfall halten, aber nach den ersten beiden Ausflügen in die Bundesliga, die 2014/15 und 2019/20 als Tabellenletzter jeweils mit dem direkten Abstieg endeten, hat er eine etwas vorsichtigere Formulierung gewählt.

Ich habe meinen Vertrag hier verlängert, weil ich das Gefühl habe, dass sich etwas tut. Paderborns Trainer Lukas Kwasniok