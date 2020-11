Harmlose Paderborner verlieren beim Karlsruher SC

Mehr Tempo nach der Pause, aber zu wenig Torgefahr

So harmlos konnten die in den vergangenen Jahre so oft für ihre Offensiv-Stärke gelobten Paderborner in der zweiten Spielhälfte kaum weitermachen und begannen mit deutlich mehr Tempo. Über einen Mangel an Torabschlüssen musste sich Baumgart allerdings nach knapp einer Stunde Spielzeit immer noch aufregen. Es ging lediglich in die richtige Richtung.

Viel mehr allerdings bis zum Abpfiff nicht. Die Karlsruher sorgten kaum noch für Entlastung, nur die Zeit lief zu ihren Gunsten. Die eingewechselten Kai Pröger in der 76. Minute und Prince Owusu in der Nachspielzeit hatten die Chancen zum Paderborner Ausgleich. Doch Pröger scheiterte an KSC-Keeper Marius Gersbeck, und Owusus Schuss ging knapp am Gehäuse vorbei.