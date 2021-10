SC Paderborn gewinnt Wahnsinn im Wildpark

Der SC Paderborn ist auswärts weiter ungeschlagen. Beim Karlsruher SC spielte sich das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Samstag phasenweise in einen Rausch und gewann am Ende mit 4:2 (4:0).

Eine gute Viertelstunde belauerten sich beide Teams, dann begannen die furiosen zwölf Minuten der Paderborner. Zunächst zimmerte Julian Justvan den Ball aus rund 15 Minuten sehenswert ins rechte Toreck und auch der zweite Treffer durch Sven Michel drei Minuten später war ein satter Schuss aus der Distanz.

Michel mit lupenreinem Hattrick

Die Gäste waren in dieser Phase klar das bessere Team. Sie spielten schnell, direkt, zielstrebig und zeigten sich zudem gnadenlos effizient. Die dritte Chance der Paderborner nutzte erneut Michel, der den Ball nach weitem Pass geschickt über KSC-Keeper Marius Gersbeck hinweg ins Tor hob (29.). Und auch der vierte Treffer ging aufs Konto des Stürmers. Allerdings brauchte er diesmal nach schöner Vorarbeit von Felix Platte nur noch den Fuß hinhalten (32.).

Michels Saisontore neun, zehn und elf waren ein lupenreiner Hattrick und raubten den Badenern früh jede Hoffnung auf Punkte.