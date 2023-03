Das Team von Trainer Daniel Thioune überstand den guten Start der Regensburger unbeschadet, war aber trotz großer Ballbesitzvorteile nach einer halben Stunde noch weit davon entfernt, die Rolle des Favoriten auszufüllen, die klar bei ihnen lag. Während Jahn in akuter Abstiegsgefahr schwebt, haben die Düsseldorfer die Aufstiegsränge in der 2. Liga noch im Blick.

Appelkamp verpasst aus kurzer Distanz die Führung

Großes Manko der Fortunen ist dabei ihre Auswärtsschwäche: Die vergangenen vier Pflichtspiele - darunter das Aus im DFB -Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Nürnberg - gingen allesamt verloren. Mit Jahn hatten die Fortuna jedoch gute Erfahrungen - ein 4:0 im Hinspiel und ein 3:0 in der 2. Pokalrunde ließen auf den ersten Auswärtssieg des Jahres hoffen.

Die nächsten Offensivakzente setzten die Hausherren durch Fernschüsse von Andreas Albers (34.) und Sarpreet Singh (35.), die Florian Kastenmeier mit Glück und Geschick entschärfte. Die größten Chancen zur Führung ließen aber die Gäste liegen. In der 38. Minute zog Emmanuel Iyoha von rechts in den Strafraum und schlenzte den Ball an den linken Pfosten. Der Abpraller landete bei Shinta Appelkamp, der aus kurzer Distanz das Tor verfehlte.

Strafstoß bringt die Entscheidung

In der zweiten Hälfte mühten sich die Gäste bis zur 58. Minute vergeblich, ehe sie die nächste Chance zur Führung auf den Fuß hatten. Jorrit Hendrix scheiterte nach Vorarbeit von Kristoffer Peterson und Kownacki im Strafraum aus halbrechter Position an Jahn-Schlussmann Jonas Urbig. Die Hausherren brachten nach vorne kaum etwas zu Stande, und den Düsseldorfern mangelte es in der gegnerischen Hälfte an der für Tore notwendigen Durchschlagskraft.

Finden Mannschaften keine spielerischen Lösungen, müssen zuweilen Standardsituationen entscheiden - so auch in Regensburg. Nachdem der kurz zuvor eingewechselte Felix Klaus im Strafraum der Regensburger durch Konrad Faber zu Fall gebracht wurde, verwandelte Kownacki den fälligen Strafstoß zum 1:0 (86.). Diese Führung brachten die Fortunen über die Zeit.