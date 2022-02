Kieler Traumtor schockt Düsseldorf in der Nachspielzeit

Stand: 06.02.2022, 15:24 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Bundesliga den dringend benötigten Befreiungsschlag verpasst. Die Rheinländer unterlagen am Sonntag bei Holstein Kiel trotz anfänglicher Überlegenheit mit 0:1 (0:0) - es war die vierte Pleite in Folge.

Von Cora Lanzerath