Doppelter Terodde lässt Schalke jubeln

Die Königsblauen scheinen in der Zweiten Liga angekommen zu sein. Zumindest sammelten die Schalker am Sonntag die ersten Punkte im Fußball-Unterhaus. Am Ende stand ein 3:0 (2:0) bei Holstein Kiel zu Buche. Matchwinner war Neuzugang und Zweitliga-Tormaschine Simon Terodde.

Zweimal Ouwejan auf Terodde

Der 33-Jährige hatte bereits bei der Auftakt-Pleite gegen den Hamburger SV das einzige Tor der Schalker erzielt. In Kiel traf Terodde nun sogar doppelt. Und der Stürmer hatte es eilig: Nach nicht einmal zwei Minuten bugsierte er den Ball nach einer Freistoßflanke von Thomas Ouwejan ins Netz.