1979: HSV wird Meister, Arminia steigt ab

Am 33. Spieltag der Saison 78/79 feierte der HSV einen großen Triumph in Bielefeld. Nach dem 0:0 stand das Team von Trainer Branko Zebec erstmalig als Deutscher Bundesliga-Meister fest. Manfred Kaltz, Kevin Keegan, Horst Hrubesch, Felix Magath und Co bejubelten den Titel.

Video starten, abbrechen mit Escape Historie: Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV. Sportschau. . 01:24 Min. . Verfügbar bis 16.10.2020. Das Erste.

Bei den von Otto Rehhagel trainierten Ostwestfalen herrschte Tristesse vor. Nach einem einjährigen Gastspiel in der Beletage, dem ersten nach dem Bundesligaskandal einige Jahre zuvor, musste Arminia erneut den Gang in die zweite Bundesliga antreten.

1983: Bremen und Bielefeld trotzen der Hamburger Dominanz

36 Ligaspiele in Serie ohne Niederlage - der HSV dominierte Anfang der 80er Jahre den deutschen Fußball. Werder Bremen durchbrach diese Erfolgswelle im Januar 1983 zuerst, und auch die Arminia brachte den Norddeutschen beim 2:0 auf der "Alm" eine Niederlage bei. Es sollten die einzigen beiden Niederlagen für die Norddeutschen in jener Saison bleiben.

1983: Bielefelds Torschütze zum 1:0, Frank Pagelsdorf (M.), im Zweikampf mit Hamburgs Felix Magath (r.) beim 2:0-Sieg auf der Bielefelder "Alm".

Frank Pagelsdorf und Gregor Grillemeier erzielten die Tore für das Team von Trainer Horst Köppel. Am Ende stand der DSC auf Platz acht - die bislang beste Platzierung in der Bundesliga-Geschichte der Arminia. Es war der erste von insgesamt fünf Bielefelder Erstliga-Erfolgen gegen die Hanseaten.

1985: DSC-Abstieg nach höchstem Erfolg gegen den HSV

Knapp zwei Jahre später sah die Lage in der Liga schon anders aus. Der HSV hatte mit dem Kampf um die Meisterschale nichts mehr zu tun, die Bielefelder fanden sich im Abstiegskampf wieder.

Umso überraschender mutete daher der bislang höchste Erfolg des DSC über den HSV an. Am 25. Spieltag gewannen die Bielefelder mit 4:1, gleich dreimal traf Torjäger Siggi Reich. Dirk Hupe sorgte für den vierten Arminen-Treffer, Manni Kaltz für das Ehrentor.

1985: Horst Wohlers, Franco Foda, Siggi Reich (v.l.) bejubeln ein Tor der Arminia.

Am Ende wurde der HSV Tabellenfünfter, die Arminia landete als 16. in der Relegation und scheiterte am Zweitligadritten 1. FC Saarbrücken. Es folgten elf bittere Jahre in Bielefeld, die Arminia rutschte zwischenzeitlich bis in die 3. Liga ab. 1996 dann wurde in Ostwestfalen die Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs bejubelt, doch bis zum nächsten Punktspielsieg gegen die Hamburger sollte es noch ein paar Jahre dauern.

Stand: 16.10.2019, 15:10