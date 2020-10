Die Partie vor 2.559 Zuschauern auf der Ostalb endete am Samstag torlos. Der Erstliga-Absteiger Paderborn belegt damit zumindest vorerst den 15. Tabellenplatz der zweiten Liga.

Heidenheim trat zu Beginn aggressiv auf und kam bereits in der fünften Minute zu einer guten Torchance: Patrick Schmidt kam wenige Meter vor dem SCP-Tor freistehend zum Kopfball, der mittige Abschluss stellte Paderborns Torwart Leopold Zingerle aber nicht vor Probleme.

Kurz darauf scheiterte der SCP-Stürmer Dennis Srbeny nach einem Zusammenspiel mit Chris Führich aus kurzer Distanz (7. Minute). Es war einer der - zumindest zu Beginn - seltenen Auftritte der Gäste im Heidenheimer Strafraum. Die Angst vor der dritten Niederlage in Folge war bei den Paderbornern zeitweise zu spüren.

Erst allmählich kamen die Ostwestfalen, bei denen Trainer Steffen Baumgart die Startelf verletzungsbedingt auf eine Dreier-Abwehrkette umgestellt hatte, nach insgesamt verhaltener Anfangsphase besser in die Partie.

Paderborn mit guter Chance durch Ingelsson

Kurz vor der Pause hatte Paderborns Neuzugang Svante Ingelsson die größte Chance der Partie: Die SCP-Offensive um Srbeny spielte den Schweden auf halblinks frei. Ingelsson zielte in die kurze Ecke, überwand auch den Heidenheimer Torwart Kevin Müller, der Ball traf aber nur das Außennetz.

Heidenheim auch in der zweiten Halbzeit druckvoller

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war Heidenheim die offensivere Mannschaft und setzte die Gäste unter Druck. So musste in der 52. Minute bei einem Schuss von Christian Kühlwetter erneut Zingerle retten, wenig später flog ein Kopfball von Robert Leipertz knapp am Tor vorbei (57.). Der FCH wirkte deutlich entschlossener und siegeshungriger.

Baumgart wechselt mutig

SCP-Trainer Steffen Baumgart reagierte mit einer mutigen Einwechslung: Er brachte den Angreifer Kai Pröger für den Defensivspieler Sebastian Schonlau (68.). Gut zehn Minuten später musste Baumgart allerdings den agilen Sebastian Vasiliadis wegen einer Blessur auswechseln, es kam Julian Justvan.

Die Heidenheimer waren auch in der Schlussphase die überlegene Mannschaft, ohne sich jedoch zwingende Chancen zu erarbeiten. So endete die Partie schließlich mit einem 0:0. Paderborn ist damit saisonübergreifend seit 18 Punktspielen sieglos.