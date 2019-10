Bochum war von Beginn an wach und nutzte zwei Nachlässigkeiten der Heidenheimer eiskalt aus. Zunächst flankte Danny Blum von der linken Seite auf den in der Mitte völlig frei stehenden Simon Zoller (7.), der den Ball mühelos einköpfte. Sieben Minuten später patzte die FCH -Abwehr nach einem VfL-Einwurf. Bochums Sebastian Maier sprintete die rechte Seite entlang und legte zurück auf Blum (14.), der nur noch den Fuß hinhalten musste und auf 2:0 erhöhte.

Von den Hausherren war in den ersten 20 Minuten nichts zu sehen. Aber in der 23. Minute fiel nach einem Heidenheimer Freistoß von Marc Schnatterer der Anschlusstreffer, als Robert Leipertz per Kopf ins lange Eck traf. Heidenheim wurde etwas stärker, erspielte sich wegen mangelnder Präzision aber keine nennenswerten Chancen.