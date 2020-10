Fortuna Düsseldorf verliert in Unterzahl

Die Düsseldorfer traten in der Hannoveraner Hälfte kaum in Erscheinung, ließen Kreativität und Offensivdrang vermissen. Immerhin schafften sie es im Verlauf der ersten Halbzeit aber immer besser, in der Defensive die Räume zu schließen und zwingende Chancen zu verhindern.

Gelb-Rot gegen eingewechselten Zimmermann

Zur zweiten Halbzeit wurde bei der Fortuna Matthias Zimmermann eingewechselt, und der trat gleich unglücklich in Erscheinung: Nach nur sieben Minuten auf dem Feld sah Zimmermann für sein zweites Foul die Gelb-Rote Karte - eine harte Entscheidung des Schiedsrichters.

Hannover konnte die Überzahl rasch ausnutzen: Florent Muslija kam im Strafraum frei an den Ball und schoss das 1:0 für die Gastgeber (57. Minute).

Wenig später gab es einen Foulelfmeter für Hannover: Düsseldorfs Kevin Danso hatte dem starken Hannoveraner Genki Haraguchi gegen die Wade getreten. Ducksch - wie Haraguchi ein Ex-Düsseldorfer - verwandelte den Elfmeter souverän (62.).

Vor 8.900 Zuschauern, die trotz auch in der Region Hannover steigender Corona-Infektionszahlen ins Stadion durften und ihre Mannschaft nach dem Spiel feierten, war das Duell nach Elfmeter-Tor nahezu entschieden. Düsseldorf kassierte in der Schlussphase noch ein weiteres Gegentor, noch dazu ein überaus kurioses: Bei einem Rückpass von einem Mitspieler unterlief Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier ein Fehler bei der Ballannahme, der Ball sprang an dem Keeper vorbei ins eigene Tor (84.).

Rösler: "Wir haben zu wenige Punkte"

Die Fortuna belegt nach der Niederlage nach den Samstagsspielen den 16. Tabellenplatz, Hannover ist Dritter. Fortuna-Trainer Uwe Rösler macht sich auch nach dem schwachen Start mit nur vier Punkten aus den ersten fünf Spielen keine Sorgen um seinen Job. "Ich fühle Vertrauen", sagte der 51 Jahre alte Coach des Fußball-Zweitligisten am Samstag nach der 0:3-Niederlage bei Hannover 96. "Die Kommunikation ist sehr gut mit den Verantwortlichen." Rösler räumte aber ein: "Wir haben zu wenige Punkte."