Ex-Bochumer schießt HSV zum Sieg

Der VfL Bochum muss weiter auf den ersten Liga-Sieg der Saison warten. Der Revierklub verlor am Freitagabend (16.08.2019) beim Hamburger SV mit 0:1 (0:0) und steht weiter mit nur einem Punkt da. Das einzige Tor erzielte ausgerechnet der Ex-Bochumer Lukas Hinterseer.

Dabei zeigten die Gäste vor allem im ersten Durchgang einen couragierten Defensiv-Auftritt. Bis auf eine Doppelchance in der 29. Minute, die Manuel Riemann mit zwei klasse Paraden vereitelte, kam der HSV kaum zum Zug. Allerdings fiel auch den Bochumern auf dem Weg nach vorne nicht viel ein, so dass es mit einem 0:0 in die Pause ging. Kurios: Es war zwischen beiden Teams bereits die fünfte torlose Halbzeit in Folge.