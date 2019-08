In der vergangenen Saison blieben die Duelle torlos

In der vergangenen Saison gelang den Bochumern in beiden Liga-Duellen ein torloses Remis gegen den HSV . Taktisch hat Dutt gegenüber dem neuen HSV-Coach Dieter Hecking den Vorteil, dass er nicht nur die eigenen Spieler, sondern auch zwei vom Gegner noch sehr gut aus der Vorsaison kennt. In Lukas Hinterseer und Jan Gyamerah wechselten gleich zwei VfL-Akteure in den hohen Norden.

Vor allem der Abgang von Toptorjäger Hinterseer (18 Treffer) schmerzte. " Es ist schon gut, dass unsere Spieler ihn und seine Stärken kennen. Der HSV hat aber mehr gefährliche Offensivkräfte als nur Lukas, den wir aber erstmal in den Griff kriegen müssen ", so Dutt. Die beiden Ex-Bochumer standen in allen drei HSV-Partien dieser Spielzeit in der Startelf.

Stürmer Blum ist wieder fit

Nun hat der VfL in Danny Blum allerdings auch einen Spieler in seinen Reihen, der weiß, wo das Tor steht und im Gegensatz zu Hinterseer sogar schon zwei Liga-Treffer auf dem Konto hat. Hinterseer traf lediglich beim Pokalsieg der Hamburger in Chemnitz. " Auch wir sind immer in der Lage, Tore zu schießen und wir wollen auch so agieren, dass die Verteidiger des Gegners vor Probleme gestellt werden ", sagt Dutt.

Blum wird wohl auch genau wie Saulo Decarli - beide mussten gegen Baunatal angeschlagen zusehen - wieder im Kader stehen, kündigte Dutt an. Um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen, kann sich der VfL dieses Mal mit einem Remis nicht zufrieden geben. Der Geschäftsführer Sport der Bochumer, Sebastian Schindzielorz, rechnet auch mit mehr: " Ich bin zuversichtlich, dass wir Punkte mit nach Hause nehmen können. "

