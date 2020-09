HSV-Neuzugang verdirbt Düsseldorf den Zweitliga-Auftakt

Beide Treffer erzielte der im Sommer vom 1. FC Köln gekommene Neu-Hamburger Simon Terodde. Zunächst verwandelte er kurz vor der Pause einen Strafstoß und traf zudem nach einer Stunde per Kopf.

Vor allem in den ersten 20 MInuten taten sich die Gäste, bei denen Neuzugang Edgar Prib kurz vor Anpfiff passen musste, schwer ins Spiel zu finden. Keeper Florian Kastenmeier rettete mehrmals in höchster Not. Das erste Mal gleich nach neun Minuten, als Jeremy Dudziak direkt vor dem Tor mit dem langen Bein an den Ball kam. MItte der ersten Hälfte verpuffte der Anfangsschwung des HSV zwar etwas, die Hanseaten blieben aber dennoch das bessere Team.

Erste Torchance nach 80 Minuten

Im zweiten Durchgang zeigte die Fortuna zwar einige gute Ansätze, blieb mit dem Ball aber zu ideenlos. Das verdeutlicht auch die Tatsache, dass die Düsseldorfer gut 80 Minuten brauchten um sich ihre erste echte Torchance zu erspielen. Der HSV konzentrierte sich darauf, defensiv sicher zu stehen und über Konter für Entlastungen zu sorgen.

Die Nachspielzeit wurde dann noch einmal turbulent. Zunächst sah Düsseldorfs Nana Ampomah Gelb-Rot, drei Minuten später verkürzte Matthias Zimmermann (90.+3) in Unterzahl.

Düsseldorf empfängt am kommenden Samstag (26.09.2020) die Würzburger Kickers, Hamburg reist einen Tag später nach Paderborn.