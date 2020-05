Arminia Bielefeld bleibt in der 2. Bundesliga weiter auf Aufstiegskurs, den ganz großen Schritt haben die Ostwestfalen am Sonntag (24.05.2020) aber verpasst. 0:0 hieß es am Ende gegen den Hamburger SV - ein etwas glücklicher Punktgewinn für den Spitzenreiter.

HSV vergibt reihenweise Chancen

Denn der HSV hatte über weite Strecken mehr vom Spiel und auch die deutlich besseren Chancen, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen. Joel Pohjanpalo (5.), Martin Harnik (8. und 12.) und Sonny Kittel mit einem spektakulären Volleyschuss (46.) vergaben gleich reihenweise Chancen. Zudem setzte Tim Leibold einen Kopfball nur an den Pfosten (67.).

Bielefeld investierte mit zunehmender Spieldauer nicht mehr als nötig und konzentrierte sich vor allem auf die Defensivarbeit. Das aber mit Erfolg: Die Arminia, die in Torhüter Stefan Ortega einen starken Rückhalt hatte, blieb auch im neunten Liga-Spiel des Jahres ohne Niederlage.