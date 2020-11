Viele Veränderungen in Startelf

Personell wechselte VfL-Trainer Thomas Reis gleich fünf Mal: Žulj, Blum und Holtmann bildeten das neue offensive Mittelfeld, dazu kamen auch noch Tesche und Bella Kotchap in die erste Elf.

Die neu formierten Bochumer begannen selbstbewusst und machten es dem Spitzenreiter aus Hamburg schwer. Von Minute zu Minute fand der VfL durch gute Zweikämpfe und läuferische Arbeit immer besser in die Partie und erspielte sich ein Chancenplus.

Führung durch Elfmeter

Und so gelang den Bochumern schließlich die verdiente Führung. Nach einem Freistoß war Robert Tesche plötzlich frei vor dem HSV-Tor, der herausstürmende Schlussmann Sven Ullreich brachte ihn zu Fall - Elfmeter. Robert Žulj trat an und schoss das Leder kompromisslos mit Gewalt in die Mitte des Tores (35.).

Zehn Minuten nach der Pause hatten die weiter stark spielenden Bochumer die große Chance auf 2:0 zu erhöhen. Durch zwei unsaubere Pässe in der HSV-Abwehr kam der VfL im gegnerischen Strafraum an den Ball. Aber mehrere Bochumer verpassten es, den Ball gefährlich aufs Tor zu bringen.

Ausgleich durch Elfmeter

Der VfL Bochum machte weiter das Spiel, aber die Hamburger trafen. Nach einer scharfen Hereingabe in den Strafraum, kam Aron Hunt an den Ball und wurde von Maxim Leitsch zu Fall gebracht. Den folgenden Strafstoß verwandelte der Ex-Bochumer Simon Terodde (65.) zum 1:1.

Dann hatte Simon Zoller die große Chance, den VfL wieder in Führung zu bringen. In der 75. Minute stand er frei vor Ullreich. Aber der HSV-Schlussmann bekam noch die Hand an Zollers Schuss und lenkte den Ball an den Innenpfosten.