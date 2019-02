Schwache erste Halbzeit

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit erwischten die Gastgeber den besseren Start, ohne dem Duisburger Tor gefährlich zu werden. Der MSV verteidigte engagiert und so erlahmte der Fürther Elan schnell. So hatten die Gäste dann die beste Möglichkeit vor der Pause. Ahmet Engin Engin schoss jedoch aus 18 Metern volley rechts am Tor vorbei.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie etwas unterhaltsamer. Bei Abschlüssen von Julian Green und Daniel Keita-Ruel musste MSV-Schlussmann Felix Wiedwald erstmals sein Können zeigen. Auf der anderen Seite scheiterte Gerrit Nauber mit einem guten Schussversuch an Greuther-Torhüter Sascha Burchert, der den Ball gerade noch über die Latte lenkte.

Fragwürdiger Strafstoß

In der 84. Minute bekam Fürth einen umstrittenen Strafstoß zugesprochen, nachdem Green im Duell mit Enis Hajri zu Fall gekommen war. Wiedwald konnte den Schuss von Keita-Ruel parieren, war beim Nachschuss des Fürthers aber machtlos. MSV-Trainer regte sich über die Entscheidung so sehr auf, dass er auf die Tribüne verwiesen wurde.