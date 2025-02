Topspiel, Rivalität, volle Hütte - Köln vor hitzigem Düsseldorf-Derby

Wie teuer sind die Kader der beiden Zweitligisten?

In Sachen Marktwert zeigt sich aktuell wohl der größte Unterschied zwischen den beiden Vereinen. Kölns Kader ist der mit Abstand der teuerste der 2. Bundesliga. Gesamtwert: 61,63 Millionen Euro. Die Fortuna hat da mit 32,63 Millionen Euro deutlich das Nachsehen - allerdings auch vier Spieler weniger unter Vertrag.

Bitter für den FC: Mit Eric Martel (6 Mio. Euro) und Tim Lemperle (5 Mio.) fallen die zwei wertvollsten Spieler verletzt aus. Bei Düsseldorf ist Ísak Jóhannesson mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro der mit Abstand teuerste Spieler.

Wie liefen die bisherigen Derbys?

Das Hinspiel in Düsseldorf endete 2:2. Der FC ging dabei zwei Mal in Führung, die Fortuna glich jeweils aus. Das 2:2 fiel dabei erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Erstmals trafen beide Vereine 1950 aufeinander. Es folgten 77 weitere Begegnungen in diversen Wettbewerben. Die Bilanz spricht für Köln: Der FC gewann 40 Duelle gegen die Fortuna, die 17 Mal als Sieger vom Platz ging. 21 mal hieß es Unentschieden. Die Bilanz in der 2. Liga ist deutlich ausgeglichener: Von fünf Spielen gewann Köln zwei und Düsseldorf eins.

Komme ich noch an Karten für das Spiel am Sonntag?

Nein. Die 50.000 Karten für das Rheinenergiestadion sind restlos vergriffen. Aus Düsseldorf werden 5.000 Fans ihre Mannschaft in Köln unterstützen. Wie der Verein mitteilte, war das Karten-Kontingent bereits eine Stunde nach Beginn des Mitglieder-Vorverkaufs vollständig ausgeschöpft. Ein kleines Hintertürchen bleibt jedoch. Mit etwas Glück lässt sich noch das ein oder andere Ticket über die Kölner "Ticketbörse" oder den Düsseldorfer "Zweitmarkt" ergattern - das gilt aber nur für Klubmitglieder.

Ist Köln gegen Düsseldorf ein Hochrisikospiel - und was bedeutet das für meinen Stadionbesuch?

Für die Polizei ist die Partie im Rheinenergiestadion ein Risikospiel. Dementsprechend wird ein Großaufgebot an Beamten vor, während und nach dem Spiel bereitstehen - sowohl rund ums Stadion, als auch im Bereich der Innenstadt.

Für den Zuschauer im Stadion bedeutet das verstärkte Kontrollen am Eingang und eine "Sektorentrennung". Das heißt, die Zuschauer der Partie können im Stadion-Umlauf nicht wie gewohnt zwischen den verschiedenen Tribünenbereichen wechseln. Bei der Rückreise gilt es zu beachten, dass von Sonntag, 16 Uhr, bis zum frühen Montagmorgen keine Züge durch den Kölner Hauptbahnhof fahren. Grund sind Signalarbeiten.