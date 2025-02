SC Paderborn kämpft im Westfalenduell gegen die Heimmisere

Preußen kommen mit vielen Fans

Mit dem Punkteeinfahren wollen Kwasniok und sein Team bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) beginnen, dann ist Preußen Münster zu Gast. Der Aufsteiger musste zwar zuletzt zwei Niederlagen (gegen den HSV und Kaiserslautern) einstecken, steht aber weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz.

Die Unterstützung ist daher nach wie vor groß für den Münsteraner SCP. Die Preußen bringen nicht nur eine Menge Fans zu diesem Westfalenduell mit, sie kommen auch mit der Überzeugung, in Paderborn nicht leer auszugehen.

"Was Paderborn zu Hause an Niederlagen hatte oder nicht hatte, ist mir völlig egal im Moment. Wir konzentrieren uns voll auf uns" , sagte Trainer Sascha Hildmann.

Rückkehr von Kinsombi

Und was die Preußen noch mitbringen ist ein Stürmer, der in der Hinrunde noch in Diensten vom SC Paderborn stand. David Kinsombi wechselte Mitte Januar nach Münster und will dem Ex-Klub den nächsten Heimauftritt vermiesen und freut sich auf das Wiedersehen.