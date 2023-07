Fortuna Düsseldorf - Unruhe vor dem Saisonstart

Rein sportlich läuft die Vorbereitung von Fortuna Düsseldorf rund. Von den bisher fünf Testspielen wurden vier gewonnen und keines verloren. Am Freitag steht mit dem letzten Vorbereitungsspiel gegen Erstligist VfL Bochum die Generalprobe für den Saisonstart auf dem Programm. Am 29. Juli (20.30 Uhr) geht es am ersten Spieltag mit einem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC los.