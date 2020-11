Mehr personelle Möglichkeiten gegen Nürnberg

Mut macht, dass Rösler gegen die "Clubberer" wieder auf Akteure zurückgreifen kann, die wochenlang fehlten. So kann der 51-Jährige wieder mit Innenverteidiger André Hoffmann planen, der zuletzt ein paar Pflichtspiele wegen muskulärer Probleme verpasst hat. Gegen Heidenheim wurde er schon wieder für die letzten 20 Minuten eingewechselt, Hoffmann wird auch gegen Nürnberg wieder im Kader stehen.

Auch Alfredo Morales (Verletzung am Sprunggelenk), Edgar Prib (Muskelfaserriss) und Shinta Appelkamp (Beckenverletzung) sind wieder dabei. Ob es für die Rückkehrer für Spielzeit reicht, verriet Trainer Rösler nicht. Die Startaufstellung stünde jedenfalls "bis auf zwei Positionen" bereits fest.

Fortuna Düsseldorf muss auswärts Punkte einfahren

Nach drei Auswärtsniederlagen im Norden beim Hamburger SV, Holstein Kiel und Hannover 96 fordert Rösler diesmal mehr. "Wir müssen jetzt endlich auch mal auswärts punkten. Natürlich hatten wir drei richtig schwere Auswärtsspiele, aber es ist Zeit, auch auswärts in Nürnberg geschlossen aufzutreten" , sagte der ehemalige Fußballprofi.

Sein Gegenüber, FCN-Trainer Robert Klauß, erwartet dementsprechend eine kämpferische Fortuna. "Düsseldorf ist ein Gegner, der sehr abgezockt ist. Es ist eine sehr robuste Mannschaft, die auch viel Erfahrung auf dem Platz hat", befand Klauß vor der Partie und meinte Spieler wie Adam Bodzek, Kenan Karaman oder Rouwen Hennings. "Wir erwarten eine Mannschaft, die sehr körperbetont ist, sehr robust ist, die versucht, die Räume eng zu machen."

Störfeuer: Meinungsverschiedenheit über mögliches Funkel-Comeback

Abseits des sportlichen Geschehens kommt F95 nicht zur Ruhe. Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Ex-Trainer Friedhelm Funkel - in anderweitiger Funktion - kursieren. Gegenüber "Bild" deutete der neue Vorstand Klaus Allofs zuletzt an, er könne sich vorstellen, den 66-jährigen Funkel zurück ins Boot zu holen: "Man wäre verrückt, wenn man die Sympathien, die Funkel für Fortuna hat, nicht nutzen und keine Nähe zulassen würde. Ich werde mit ihm sprechen. Um zu erfahren, wie er sich seine Zukunft vorstellt - insbesondere in Bezug auf Fortuna."

Das sieht Aufsichtsratschef Björn Borgerding wohl anders. Der 38-Jährige erteilte dieser Vorstellung beim digitalen Mitgliederforum am Mittwoch eine Absage: "Wir haben im Verein gerade ganz andere Themen, die viel wichtiger sind. Und wir versuchen unserem aktuellen Trainer bestmöglich den Rücken zu stärken." Gegenüber der "Rheinischen Post" hatte sich Borgerding im Sommer bereits geäußert, dass Funkel keine Rolle mehr spielen werde.

Der ehemalige Aufstiegs- und Erfolgstrainer selbst lobte nun den neuen Vorstand und verteilte eine Spitze: "Klaus Allofs ist eine Bereicherung für Fortuna. Fortuna braucht mehr so erfahrene Leute wie ihn. Denn er alleine reicht nicht. Da müssen andere hinzu kommen. Ob ich das dann bin, das weiß ich nicht."

mit dpa-Material | Stand: 06.11.2020, 10:16