Im Duell der Torjäger legte dann aber wieder Sargent vor, obwohl die Düsseldorfer eher auf den Führungstreffer drängten. Nach einem Eckball setzte er sich im Kopfballduell durch und erzielte das 2:1 für Werder (64.). Wieder sah Kastenmeier nicht gut aus.

Narey auf beiden Seiten entscheidend

Es sah so aus, als würde sich das Team von Trainer Christian Preußer nicht mehr von diesem Negativerlebnis erholen. Doch in der Nachspielzeit gelang doch noch der Ausgleich. Fortuna versuchte es mit der Brechstange und war erfolgreich. Narey war schließlich der Torschütze. Für einen Punkt reichte es trotzdem nicht, weil Narey noch eine Aktion vor dem eigenen Tor hatte. Bei einem Klärungsversuch traf er Felix Agu am Fuß - Elfmeter für Bremen. Maximilian Eggestein verwandelte nach fast 96 Minuten zum 3:2-Endstand für Werder.