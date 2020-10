Fortuna Düsseldorf plagen Verletzungssorgen

Neben Edgar Prib, Alfredo Morales und Emmanuel Iyoha stehen auch Torjäger Rouwen Hennings (Wadenverletzung) und Nana Ampomah (krank) nicht zur Verfügung. Die Chancen auf einen Einsatz von Innenverteidiger André Hoffmann stehen laut Trainer Uwe Rösler "50:50". Sollte Hoffmann ausfallen, steht Neuzugang Luka Krajnc als Ersatz bereit, wie Rösler sagte.

Fortunas Coach hat großen Respekt vor der Reise an die Ostseeküste. " Holstein Kiel leistet in den letzten Jahren tolle Arbeit. Sie haben schnelle und kreative Umschaltspieler. Wenn man ihnen Zeit gibt, sind sie richtig gut und können uns vor Probleme stellen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe ", sagte Rösler.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

In der Vorwoche bezwang die Fortuna die Würzburger Kickers mühsam mit 1:0. Die Düsseldorfer wollen nun in Schleswig-Holstein nachlegen: "In unserer Situation, in der wir unter anderem Verletzte zu beklagen haben, müssen wir dranbleiben und Zähler einfahren", sagte Rösler.

Holstein Kiel noch ungeschlagen

Während die Fortuna beim Zweitliga-Auftakt in Hamburg eine 1:2-Niederlage kassierte, ist der aktuelle Gegner Kiel in der laufenden Saison noch ungeschlagen: In der Liga bezwangen die "Störche" dem Erstliga-Absteiger SC Paderborn mit 1:0 und spielten 0:0 gegen Eintracht Braunschweig, hinzu kommt ein 7:1-Sieg im DFB-Pokal gegen den unterklassigen Klub 1. FC Rielasingen-Arlen.

Stand: 03.10.2020, 11:55