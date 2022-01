Das gaben die Rheinländer am Samstagabend (01.01.2021) bekannt. Der Verein folge damit "den Empfehlungen aller relevanten, medizinischen Entscheidungsstellen, die aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens von einem Trainingslager in Spanien abraten" , hieß es in einer Mitteilung. Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte beginnt nun am Montag in Düsseldorf.