Fortunas Vorstandschef Röttgermann lehnt Vertragsverlängerung ab

Dass der 61-Jährige nach drei Jahren im Amt aufhören will und ein entsprechendes Vertragsangebot ablehnte, scheint vor allem daran zu liegen, dass die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat der Fortuna nicht so läuft, wie Röttgermann sich das vorstellt.

Sportlich steckt die Fortuna in der Krise

" Das mir vom Aufsichtsrat erläuterte Vorstandskonzept hat in mir nicht die Überzeugung auslösen können, dass dies geeignet ist, die anstehenden Herausforderungen, der sich die Fortuna zwangsläufig gegenübersehen wird, zu bestehen ", begründete Röttgermann in einer Vereinsmitteilung vom Samstag seine Entscheidung.

Sportlich sieht die Situation bei der Fortuna derzeit alles andere als rosig aus. Nach 18 Spieltagen trennen den Traditionsclub in der 2. Liga lediglich drei Punkte von der Abstiegszone. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga 2020 und der vergangenen Spielzeit, in der die Fortuna lange um den direkten Wiederaufstieg mitgespielt hat, ist das ein tiefer Fall.

Röttgermann übte schon 2021 massive Kritik am Verein

Ein Absturz, den Röttgermann in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat nicht stoppen zu können glaubt. " In den letzten Wochen und Monaten ist deutlich geworden, dass es offensichtlich sehr schwierig ist, eine breite Meinungs- und Willensbildung im Aufsichtsrat auszulösen und für dringende - auch personelle - Weichenstellungen eine ausreichende, qualifizierte Mehrheit zu erreichen ", sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender.