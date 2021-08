Fortuna Düsseldorf überträgt Testspiel im Livestream

Die Fortuna spielt am Donnerstag im Paul-Janes-Stadion gegen VV St. Truiden. Anpfiff ist um 14 Uhr. Da bei der Partie keine Zuschauer zugelassen seien, gibt es die Möglichkeit, das Spiel via F95TV über einen kostenlosen Livestream zu verfolgen. Dies teilte die Fortuna am Montag mit.

In der Liga geht es zum Schlusslicht Aue

In der Sommervorbereitung war die Fortuna im letzten Testspiel auch gegen einen belgischen Erstligisten aufgelaufen. Da gewann das Team von Trainer Christian Preußer mit 3:0 gegen OH Leuven.

Am 12. September geht es für die Fortunen in der Liga mit dem Gastspiel beim Tabellenletzten Erzgebirge Aue weiter. Dort stehen die Düsseldorfer, die nach fünf Spieltagen lediglich einen Punkt mehr auf dem Konto haben als die Sachsen, bereits unter Zugzwang.

14 Tage Zeit, um an Fehlern zu arbeiten

Gegen Schalke unterlag die Mannschaft von Preußer am Samstag mit 1:3. Es war das vierte Ligaspiel ohne Sieg in Serie.

" Wir haben nun 14 Tage Zeit, um an unseren Fehlern zu arbeiten, denn wir stehen wieder mit leeren Händen da und können mit vier Punkten aus fünf Spielen nicht zufrieden sein. Die Gründe dafür sind klar. Und in 14 Tagen versuchen wir in Aue, es besser zu machen ", sagte Preußer nach der Schlappe gegen Schalke.

Stand: 30.08.2021, 12:20