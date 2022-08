Thioune der entscheidende Faktor

Im DFB -Pokal kam der Zweitligist zuletzt mit einem 4:1-Sieg in Offenbach weiter, in der Liga feierte das Team jeweils einen 2:1-Sieg in Magdeburg und gegen Paderborn. Saisonübergreifend hat die Fortuna unter Trainer Daniel Thioune von 16 Pflichtspielen nur eines verloren (neun Siege, sechs Unentschieden).