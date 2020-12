Schwierige Spielzeit nach großem Umbruch

Dass es eine schwierige Spielzeit für Fortuna werden würde, zeichnete sich bereits vor dem Saisonstart ab. Im Sommer gab es einen großen Umbruch, bei dem zahlreiche Leistungsträger wie Abwehrchef Kaan Ayhan den Klub verließen. Dazu kam - vor allem aufgrund der Corona-Pandemie - ein holprige Vorbereitung mit wenigen Testspielen, in denen sich die neu formierte Mannschaft finden konnte. Und zum Saisonstart waren zahlreiche Spieler noch verletzt. Nun sind neun Spieltage gespielt und langsam geht Trainer Rösler die Zeit aus. Denn er weiß: Er wird nur ausreichend Zeit für die Weiterentwicklung des Teams erhalten, wenn die Ergebnisse stimmen.

Doch gerade im Offensivbereich ist kaum eine Entwicklung zu erkennen. Schon in der Schlussphase der letzten (Bundesliga-)-Saison agierte Fortuna vor dem gegnerischen Tor erschreckend harmlos. In dieser Spielzeit hängt Top-Torjäger Rouwen Hennings, der in der Vorsaison 15 Mal traf, meist in der Luft und hat aufgrund fehlender Zuspiele kaum Ballkontakte.

Über die Außenbahnen kommt oft gar keine Gefahr auf. Spieler wie Brandon Borello, Thomas Pledl, Jean Zimmer oder Kelvin Olfori boten bisher schwache Leistungen. Auch Peterson, der auf der linken Außenbahn gute Ansätze zeigte, ist momentan noch zu oft in der Defensive gebunden, um seine Fähigkeiten vorne voll entfalten zu können.

Schon am Freitag gegen Darmstadt

Gegen Bochum setzte Rösler anstatt einer Vierer- auf eine Dreier-Kette, im offensiven Mittelfeld sollten Edgar Prib und der junge Shinta Appelkamp für mehr Kreativität sorgen. Prib, der nach langer Verletzungspause gegen Bochum sein erstes Spiel von Beginn an bestritt, war nach Torwart Florian Kastenmaier der beste Fortune auf dem Platz, musste aber nach Petersons Platzverweis auf der linken Seite aushelfen - so war Röslers Plan bereits nach drei Minuten über den Haufen geworfen.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Düsseldorfer nicht. Bereits am Freitag (18.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Rösler den Tabellennachbarn SV Darmstadt 98, der zuletzt mit einem 4:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig überzeugte.

