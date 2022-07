Paderborner Offensive hinterlässt guten Eindruck

In der Tat wirkte die Paderborner Offensive, die in der Vorwoche den Karlsruher SC mit 5:0 abgeschossen hatte, auch gegen Düsseldorf oft gefälliger und kombinationsstärker; vor allem durch den starken Felix Platte wurde der SCP immer wieder gefährlich. Doch letztlich stand die Fortuna-Defensive sicher genug für den Heimsieg. "Dieser Sieg fühlt sich gut an. Es war ein 50:50-Spiel, das im letzten Jahr vielleicht 2:2 ausgegangen wäre" , befand F95 -Mannschaftskapitän André Hoffmann nach dem hart erkämpften 2:1-(2:1)-Sieg.

Appelkamp bereitet beide Fortuna-Tore vor

Schon in der ersten Spielminute vergab Paderborns Neuzugang Sirlord Conteh eine ausgezeichnete Chance frei vor dem Tor. Nahezu postwendend traf Düsseldorfs Dawid Kownacki auf der Gegenseite eiskalt (2.). Den zwischenzeitlichen Paderborner Ausgleich durch Platte (21.) beantwortete der routinierte Torjäger Rouwen Hennings (30.), dessen 2:1-Siegtor vor 22.634 Zuschauern schon sein 86. Zweitligatreffer war. Beide Düsseldorfer Tore bereitete der junge Hoffnungsträger Shinta Appelkamp vor, der den Düsseldorfer Spielaufbau ebenso prägt wie der japanische Nationalspieler Ao Tanaka.

Für Fortuna-Coach Daniel Thioune ist das Ende des Entwicklungsprozesses noch lange nicht erreicht: "Wir wollen besser sein" , sagte er nach der Partie. "Uns tun die sechs Punkte unheimlich gut, aber wir wissen auch, dass noch ein paar Herausforderung da sind."

Quelle: ph