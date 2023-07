Nach vier Spielzeiten mit einem Auswärtsspiel zu Beginn startet Fortuna Düsseldorf am Samstag (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC in die Saison. Ein klares Saisonziel hat der Klub nicht ausgegeben, aber nach Platz vier in der vergangenen Spielzeit kann es eigentlich nur darum gehen, um den Aufstieg mitzuspielen - trotz der großen Konkurrenz aus Gelsenkirchen, Hamburg und Berlin.

Team ist eingespielt, der Kader dünn

Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht. Trainer Daniel Thioune hat die Mannschaft nach seinem Amtsantritt im Februar 2022 weiterentwickelt und taktisch variabler gemacht. Zudem ist das Team eingespielt und weiß, was Thioune will. Doch vor allem in der Breite ist der Kader der Fortuna in vielen Teilen (noch) sehr dünn besetzt, und der Klub ist finanziell nicht auf Rosen gebettet.