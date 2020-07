Thomas Röttgermann, Vorstandsvorsitzender von Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, hat eine gravierende Umverteilung der Fernsehgelder im deutschen Profifußball gefordert. Nach der Meinung des 59-Jährigen sollen die 18 Vereine der 1. und 2. Bundesliga künftig den exakt gleich hohen Anteil der TV-Einnahmen erhalten - Aufsteiger Arminia Bielefeld also beispielsweise genauso viel Geld wie Rekordmeister Bayern München.

"Vorher war es gerechter"

"Das ist nichts revolutionäres" , sagte Röttgermann gegenüber dem WDR. "Diese Gleichverteilung der Fernsehgelder gab es bis zum Beginn der 2000er-Jahre. Erst danach wurde der Schlüssel so verändert, dass Vereine, die international spielen oder in der Bundesliga erfolgreich sind, mehr Geld bekommen. Vorher war es gerechter und hat dem Wettbewerb gedient. Zu der Zeit waren auch deutsche Mannschaften Champions-League-Sieger und es gab mehrere deutsche Meister und nicht achtmal in Folge denselben."

Seine Kritik teilt Röttgermann in zwei Ansatzpunkte auf. Der erste Ansatzpunkt sei die Wettbewerbsfähigkeit der Vereine. "Wie wichtig Wettbewerbsfähigkeit und solide Finanzen für Vereine sind, haben wir gerade infolge der Pandemie gesehen. Wenn dann die Vereine ungleich behandelt werden aus einem Topf, der eigentlich nicht Leistung fördern soll, sondern wo belohnt wird, dass die Bundesliga als Ganzes spielt, dann macht das aus meiner Sicht keinen Sinn." Der zweite Ansatzpunkt sei die zunehmende Entfernung des Fußballs von den Fans. "Es wird immer klarer, dass die Geld-Tabelle der Bundesliga fast identisch mit der Tabelle nach 34 Spieltagen ist. Und das ist keine Spannung mehr" , sagte Röttgermann.

Auch andere Chefs für neuen Verteilerschlüssel

Bisher wird das Geld aus den national wie international geschlossenen TV-Verträgen vor allem anhand vergangener Erfolge vergeben. Nicht nur Röttgermann, auch die Chefs anderer vermeintlich kleinerer Vereine hatten sich zuletzt für eine Änderung des Verteilerschlüssels stark gemacht. Für sie ist die ungleiche Vergabe Mitgrund für die ähnlichen Abschlusstabellen. Die Bayern hatten sich in der abgelaufenen Saison ihre achte Meisterschaft in Folge gesichert.

Um das Problem zu lösen bringt Röttgermann auch die Idee einer Gehaltsobergrenze auf europäischer Ebene ins Spiel. "Natürlich wollen die deutschen Top-Vereine auch Wettbewerbsfähigkeit in den europäischen Wettbewerben haben - und auch völlig zurecht. Das muss einhergehen mit einer Gehaltsobergrenze auf europäischer Ebene, sodass die Top-Verine auch dann noch mit den Top-Vereine anderer Ligen mithalten können, wenn weniger TV-Geld ausgezahlt wird" , so Röttgermann.

DFL -Präsidium entscheidet über Ausschüttung

Das neunköpfige Präsidium der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) entscheidet in den nächsten Monaten über die genaue Ausschüttung der Gelder für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 (1,1 Milliarden Euro pro Saison). Röttgermann fordert eine offene Auseinandersetzung. "Ich bin gegen Hinterzimmertreffen", sagte er. "Ich glaube, dass es keinen schlaueren Ort dafür geben könnte, als eine Mitgliederversammlung der DFL ."

red mit sid | Stand: 22.07.2020, 21:46