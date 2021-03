"Wir hatten zuerst ein Agreement mit dem türkischen Verband, dass Kenan das Spiel für uns machen darf", erklärte Trainer Uwe Rösler am Sonntag : "Dann wurde in Frankreich beschlossen, dass die Spieler nach der Einreise in Quarantäne müssen." Deshalb reisen vier Profis nicht zum WM-Qualifikationsspiel der Türken gegen die Niederlande am Mittwoch an und der türkische Verband habe seine Zusage zurückgezogen.