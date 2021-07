Trotz der mäßigen ersten Hälfte, in der die Fortuna-Defensive einige Male wackelte, sah Preußer auch Gutes. "In dieser Phase haben wir die Standardsituationen sehr gut verteidigt. Wobei wir natürlich zu viele Standardsituationen zugelassen haben - aber wir haben dadurch kein Gegentor bekommen" , lobte der Coach, der sich für die sicherere 4-3-3-Variante entschieden hatte.

In der Halbzeitpause sprach Preußer die Probleme an: "Wir haben in der Halbzeit thematisiert, dass wir zu wenige Balleroberungen hatten und auch zu tief standen. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser" . Preußers Korrekturen kamen offensichtlich an bei der Mannschaft, die sich nach der Pause den Sieg durch einen Doppelpack von Rouwen Hennings verdiente.