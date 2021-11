Kein Wille, keine Ideen - Düsseldorfer Ratlosigkeit nach Lustlos-Auftritt

Die Mannschaft von Trainer Christian Preußer ließ über die gesamte Spielzeit so ziemlich alles vermissen, was es im Fußball braucht um erfolgreich zu sein: Es war kein Konzept erkennbar, zudem fehlte es an Ideen und Willen. Die 1:2-Niederlage war da die logische Konsequenz.

Dabei hatten sich die Rheinländer im Vorfeld so viel vorgenommen. Sie wollten in der Liga endlich wieder oben anklopfen und Wiedergutmachung betreiben für das enttäuschende Pokal-Aus unter der Woche bei Ligarivale Hannover 96. Doch aus beidem wurde nichts.

Vor allem im ersten Durchgang waren die Rostocker der Fortuna in allen wichtigen Belangen überlegen. Sie spielten mehr Pässe, hatten mehr Ballbesitz und vor allem gewannen sie deutlich mehr Zweikämpfe. Zwar konnten die Düsseldorfer die Statistiken nach der Pause etwas ausgeglichener gestalten, so richtig ins Spiel fanden sie aber nie.

Kollektives Versagen

Trainer Preußer muss seine Mannschaft nun schnell wieder in die Spur bringen, sonst kann es in der 2. Liga auch ganz schnell nach unten statt nach oben gehen. Leicht wird das jedoch nicht, denn es war nicht etwa ein einzelner Spieler, der in Rostock abfiel. Vielmehr war es ein kollektives Versagen.

Bis auf Torhüter Florian Kastenmeier, ohne den die Niederlage sicher höher ausgefallen wäre, erreichte an diesem Tag kein Fortune auch nur annähernd Normalform. " Alle waren nicht im Spiel, alle konnten sich nicht durchsetzen. Da hat einfach insgesamt wenig geklappt ", musste Preußer zugeben. Eine Erklärung dafür hatte aber auch er zunächst nicht.

Schon dem Führungstor der Hanseaten ging eine Reihe simpelster Verteidigerfehler voraus. So schossen Christoph Klarer und Matthias Zimmermann im Doppelpack ihre Gegenspieler an. Beim anschließenden Schuss von Hanno Behrens aus rund 20 Metern gab es für Kastenmeier nichts mehr zu halten.

Aufbäumen? Fehlanzeige!

Der Ausgleich nach 57 Minuten durch Khaled Narey stellte den Spielverlauf kurzzeitig auf den Kopf, denn es war Fortunas erster Schuss überhaupt auf das gegnerische Tor. Doch wer glaubte, die Gäste würden jetzt zum Sturmlauf ansetzen, wurde enttäuscht.

Die Preußer-Elf blieb bei ihrer apathischen Spielweise und kassierte zu recht den zweiten Gegentreffer: Zwar brauchte der Schiedsrichter nach dem Handspiel von Marcel Sobottka den Videobeweis, entschied dann aber völlig korrekt auf Elfmeter. Der eingewechselte Bentley Baxter Bahn verwandelte sicher.