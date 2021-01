Reiner Calmund hat den entscheidenden Faktor, der Fortuna Düsseldorf zurück in die Bundesliga führen könnte, längst ausgemacht: Klaus Allofs. "Gratulation an Fortuna, dass man den geborenen Düsseldorfer Jong wieder zurückgeholt hat" , betonte Calmund jüngst in einem Interview mit dem "Express". "Ich bin überzeugt, dass er mit seiner ruhigen und besonnenen Teamarbeit die Fortuna wieder zurück in die Bundesliga führen kann", so der 72-Jährige.

Mancher mag über Zufall reden, aber Fakt ist: Seit Allofs zur Fortuna zurückgekehrt und in den Vorstand des Klubs berufen worden ist, läuft's bei den Düsseldorfern. Nach eher schwachem Saisonstart, als man auch in der Zweiten Liga gleich wieder in den unteren Tabellenregionen herumdümpelte, geht seit Wochen alles viel besser: In den zurückliegenden sieben Liga-Partien holten die Fortunen sechs Siege. Jetzt wollen sie ihre positive Bilanz mit dem nächsten Erfolg im Heimspiel am Freitag (22.01.21) gegen Greuther Fürth ausbauen. Es ist die Verwandlung von einem Krisenklub zum Team der Stunde.

Ziel Wiederaufstieg steht seit Saisonbeginn