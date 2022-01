" So, wie wir es jetzt sagen ist es ein klares Bekenntnis zu Christian und die Hoffnung damit verbunden, dass wir schnell wieder positive Ergebnisse erzielen. " Einschränkungen wie etwa 'Zum Kiel-Spiel ist er unser Trainer' müsse man nicht machen, man müsse die Entwicklung anschauen. Doch das Vertrauen ist nicht uneingeschränkt: " Es ist insbesondere meine und die Aufgabe der anderen Verantwortlichen das immer wieder neu zu bewerten und zu sehen, gilt diese Einschätzung, die wir jetzt vornehmen, auch noch in einiger Zeit ".

" Dass es jetzt so holprig wird, hatten wir nicht erwartet "

Der ehemalige Bundesligaprofi bittet um Geduld: " Mit der Entscheidung für Christian Preußer sind wir einen bewussten Schritt gegangen. Wir wussten, dass Christian nicht zu den alten Haudegen in der Liga gehört, aber ein sehr hoffnungsvoller, junger Trainer ist. Wenn man sich dazu entscheidet, dann weiß man auch, dass es durchaus mal holprig sein kann. Dass es jetzt so holprig wird, das haben wir nicht erwartet. Aber wir wissen auch, dass wir Geduld aufbringen müssen ."

Allofs: "Ganz offen ausgesprochen, da wir jetzt da stehen, das ist ein Rückschritt."

Kritisch bewertet er jedoch die Entwicklung des Teams: " Ganz offen ausgesprochen, da wir jetzt da stehen, das ist ein Rückschritt. Das muss man einfach sagen. Die Entwicklung der Mannschaft, der einzelne Spieler, das ist in dieser Saison noch nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. " Doch der Glaube an das Team und den Coach scheint noch nicht verschwunden: " Wir sind davon Überzeugt, dass dieses Potenzial in der Mannschaft steckt und das vor allem der Trainer das Potenzial hat, dieser Potenzial zu wecken ."

Unter dem Strich sprach Allofs zwar von einem "klaren Bekenntnis " zu Preußer. Auf mehrfache Nachfrage des WDR, ob der Trainer auch nach der Länderspielpause in der Partie bei Holstein Kiel (6. Februar, 13.30 Uhr) an der Seitenlinie stehen werde, wich der Sportchef aus.

Stand: 23.01.2022, 12:55