"Wir wollen zu einem Kreis von Klubs gehören, die zur Elite der ersten Liga zählen", sagte der 63-Jährige am Montag in der Düsseldorfer Arena bei seiner Vorstellung als neues Vorstandsmitglied des Klubs, wo er einst als Profi seine Karriere startete. Allofs erklärte: "Unsere vordringliche Aufgabe ist, das Potenzial bei Fortuna zu wecken. Wir sind in einer schwierigen Situation mit dem Zweitligaabstieg und den Corona-Zeiten. Aber ein Verein wie Fortuna muss die Ambition haben, in der Bundesliga zu spielen."

Allofs und Klein peilen effiziente Zusammenarbeit an

Der frühere Geschäftsführer von Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg will sich als engagierter Teamplayer zeigen. "Ich wollte hier definitiv keine bestehenden Strukturen zerstören, das war mir ganz wichtig" , sagte er. Für Allofs ist klar: "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, sportlich und wirtschaftlich. Das geht nur gemeinsam."

Der 63-Jährige wird bei F95 als viertes Vorstandsmitglied neben dem Vorsitzenden Thomas Röttgermann, Uwe Klein (Sport) und Christian Koke (Marketing) für die Bereiche Fußball und Entwicklung, Kommunikation und Nachhaltigkeit verantwortlich sein. Das Arbeitsgebiet Kleins, der das Tagesgeschäft verantwortet, soll nicht beschnitten werden. "Wir wollen gemeinsam Ideen und Strategien entwickeln" , beteuerte Allofs.

Erfolgreiche Düsseldorfer Vergangenheit mit Allofs

Die Reaktionen auf die Rückkehr des einstigen Torjägers seien "überwältigend, außergewöhnlich" gewesen: "Das nimmt mich in die Pflicht für die nächsten Monate und nächsten Jahre."

Allofs war 1975 bei der Fortuna Profi geworden, gewann mit Düsseldorf 1979 sowie 1980 den DFB-Pokal und stand 1979 im Finale des Europapokals der Pokalsieger (3:4 n.V. gegen den FC Barcelona). In Fortunas Zweitliga-Saison 1998/99 war Allofs bis zu seiner Entlassung zum einzigen Mal in seiner Karriere Trainer eines Profiteams.