Harmlose Düsseldorfer patzen bei Holstein Kiel

Die Anfangseuphorie der Fortuna wurde nach 16 Minuten durch das Tor von Florian Harztherz ins eigene Netz jäh gestoppt. In der Folge war es nahezu ausschließlich das Team aus dem Norden, das vor dem gegenerischen Strafraum zu sehen war. Mehrere Male musste Keeper Florian Kastenmeier eingreifen und verhinderte so einen höheren Rückstand. Die Gäste verabschiedeten sich bis zur Pause hingegen vollkommen aus der Offensive.

In Hälfte zwei machten es die Düsseldorfer besser. Sie spielten sich in der Hälfte der Kieler fest, kamen aber weiterhin nicht wirklich gefährlich in das letzte Drittel. So waren die Fortunen beim Ausgleich ebenfalls auf Schützenhilfe angewiesen - und bekamen sie in Person von Kiels Jonas Meffert.

Die Störche bekamen in der Folge nicht mehr viel auf die Reihe. In der 72. Minute schien es dennoch die neuerliche Führung der Holsteiner zu geben, als Janni-Luca Serra als erster Akteur auf dem Feld ins richtige Tor traf. Doch nach Ansicht der Fernsehbilder nahm der Schiedsrichter den Treffer wegen eines zuvor begangenen Fouls zurecht zurück.

Durch die Aktion wachte auch Kiel nochmal auf und es begann eine spannende Schlussviertelstunde. Shinta Appelkamp (78.) verpasste vollkommen frei den Düsseldorfer Führungstreffer, was die Norddeutschen eiskalt ausnutzten. Nach einem Handspiel von Zimmer (84.) behielt Alexander Mühling vom Punkt die Nerven und schob das Leder ganz cool ins untere rechte Eck (86.). Kastenmeier ahnte die Ecke, kam aber nicht mehr heran. Nicht weniger dürften sich die Gäste aber über die Aktion von Kevin Danso ärgern. Der Verteidiger schnappte Mühling den Ball vor dem Elfmeter vom Punkt weg und sah dafür Gelb-Rot.

Im Anschluss konnten die ersatzgeschwächten Düsseldorfer nicht mehr nachlegen, sodass Holstein Kiel neuer Tabellenführer der 2. Bundesliga ist. Für die Fortuna geht es in der Tabelle runter auf Platz 13. Nach der Länderspielpause kommt Jahn Regensburg ins Rheinland - und für die Düsseldorfer hoffentlich wieder bergauf.