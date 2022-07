Für Fortuna Düsseldorf war es ein wichtiger Tag. Gegen Twente Enschede bestritt der Zweitligist die Generalprobe vor dem ersten Spiel der neuen Zweitligasaison nächste Woche Samstag (16.07.2022) beim 1. FC Magdeburg. Düsseldorf machte über weite Strecken ein ordentliches Spiel, verlor am Ende jedoch deutlich mit 1:5 gegen den niederländischen Erstligisten. Doch Gesprächsthema waren vor allem die Geschehnisse abseits des Platzes.

Hoffmann neuer Chef, Narey neuer Problemfall

Im Vorfeld der Partie gab der Klub bekannt, wer das Team in der neuen Saison als Kapitän anführen wird. Andre Hoffmann übernimmt das Amt von Adam Bodzek, der ab der kommenden Spielzeit für die U23 des Vereins auflaufen wird. Eine wichtige Personalie, doch unmittelbar vor dem Anpfiff geriet ein anderer Spieler in den Mittelpunkt: Khaled Narey.

Der beste Düsseldorfer Scorer der vergangenen Saison sollte in den nächsten Monaten eine entscheidende Rolle im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga spielen - so der Wunsch von Trainer Daniel Thioune. Narey betonte jedoch schon vor Wochen, in die Bundesliga oder eine erste Liga im Ausland wechseln zu wollen. Und diesem Wunsch verlieh der 27-Jährige am Freitag vor der Partie gegen Twente ordentlich Nachdruck.