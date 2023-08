Mehrere Wochen war aus dem Klub mit Blick auf Transfers nichts zu hören, in der Woche vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim bayrischen Regionalligisten FV Illertissen (Sonntag, 15.30 Uhr) vermeldete die Fortuna aber gleich drei Transfers - zwei Zugänge und ein Abgang.

Offensiv-Allrounder Tzolis flexibel einsetzbar

Zur Verstärkung des Offensivbereichs wurde der Grieche Christos Tzolis für ein Jahr vom englischen Zweitligisten Norwich City ausgeliehen (mit Kaufoption). Wohl fühlt sich der 21 Jahre alte Linksfuß auf den Außenbahnen und soll dort vor allem Emmanuel Iyoha (links) als auch Felix Klaus (rechts) Druck machen, die bisher praktisch ohne Konkurrenz auf ihren Position waren.

Christos Tzolis (Mitte) jubelt im Trikot von Twente Enschede.