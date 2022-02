Auch andere Medien berichteten darüber, darunter der "Express" und die "Rheinische Post". Der Verein wollte die Trennung zunächst nicht bestätigen.

Daniel Thioune.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Daniel Thioune Preußers Nachfolger werden und den Klub in sichere Gefilde führen. Der 47-Jährige war zuletzt für den Hamburger SV tätig und dort kurz vor Ende der vergangenen Spielzeit entlassen worden. Davor war Thioune insgesamt sieben Jahre für den VfL Osnabrück tätig, darunter drei Jahre als Cheftrainer.

Düsseldorf kurz vor der Abstiegszone

Am Sonntag hatte die Fortuna bei Holstein Kiel durch ein Tor in der Nachspielzeit 0:1 verloren. Es war die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie, Düsseldorf hatte dabei kein Tor erzielt. Nach 21 Spieltagen belegen die Rheinländer Tabellenplatz 15 und sind nur noch einen Punkt vom Relegationsrang entfernt.

Preußer hatte die Mannschaft zu Saisonbeginn von seinem Vorgänger Uwe Rösler übernommen, holte mit der Mannschaft in 21 Saisonspielen aber nur 20 Punkte. Der 38-Jährige hatte zuvor den SC Freiburg II in die 3. Liga geführt.

Im nächsten Spiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) empfängt Düsseldorf den Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Danach folgt das Kellerduell gegen Erzgebirge Aue.