" Wir haben jetzt die privilegierte Situation, dass wir entscheiden können, wie die Saison zuende geht ", sagte Thioune, dessen Team beim 0:0 bei Hannover 96 trotz 75-minütiger Überzahl übrig gebliebene Schwächen offenbarte, die mittlerweile aber auf einem höheren Niveau sind als zu Beginn seiner Amtszeit.

" Ich verstehe, dass nach dem Spiel Kritik aufkommt, aber lasst uns auch das das Große Ganze betrachten ", forderte Thioune ein. " Nach dem 21. Spieltag hatten wir drei Punkte Rückstand auf Platz 15, vier auf Dresden. Wir haben seitdem zwölf Punkte auf Dresden aufgeholt, fünf auf Hannover und fünf auf Sandhausen. Das war das primäre Ziel. "

Thioune hatte nie Zweifel am Erfolg

Vom ersten Tag an ließ der selbstbewusste Trainer, der in der Saison 2020/21 noch vergeblich mit dem Hamburger SV versuchte, in die Bundesliga aufzusteigen, keinen Zweifel daran, dass er mit Fortuna den Abstieg abwenden würde. " Mich treibt die Aufgabe an. Ich will hier im nächsten Jahr was aufbauen. Also stehe ich in Düsseldorf nächste Saison in der 2. Liga an der Linie ", versprach Thioune bei seiner Vorstellung.

Sollte mit einem Sieg am Freitag der Klassenerhalt durch sein, wird der Blick auch sofort auf die nächste Saison gerichtet. Düsseldorf hat da das Ziel, die Aufstiegsplätze anzupeilen. " Alles, was wir machen, soll für die erste Liga einzahlen. Ambitioniertheit gehört dazu, und vielleicht war die in der Vergangenheit unterentwickelt. Hier muss irgendwann wieder Fußball in der 1. Bundesliga gespielt werden ", sagte Sportvorstand Klaus Allofs schon vor Wochen.

Aufstieg ein realistisches Ziel?

Dass es Fortuna in der aktuellen Konstellation schaffen kann, die Rückkehr ins Oberhaus anzupeilen, haben die zweieinhalb Monate unter Thioune gezeigt. Düsseldorf ist in dieser Zeit die zweitbeste Mannschaft (nach Schalke mit 19 Punkten) in der Liga.

Mit einem sehr offensiv ausgerichteten und intensiven Spielstil hat Fortuna nicht nur die Wende geschafft, sondern sich schon positioniert für die nächste Saison.

Quelle: sho