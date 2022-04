Düsseldorfer Doppelschlag schockt Dynamo

Düsseldorf baute immer wieder kontrolliert auf und ging mit einem sehenswerten Angriff in Führung: Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte setzte sich Iyoha auf der rechten Seite gegen zwei Gegenspieler durch und leitete den Ball weiter zu Khaled Narey. Dieser legte noch einmal quer in die Mitte zum völlig frei stehenden Appelkamp (26.), der lässig zum 1:0 einschob.

Mit der nächsten Chance legte Düsseldorf nach. Hennings verlängerte eine Narey-Ecke auf Jordy de Wijs (31.), der aus kurzer Distanz zunächst an Torwart Broll scheiterte, die Kugel im Nachschuss dann aber über die Linie drückte. Narey (39.) hatte sogar das 3:0 auf dem Fuß, sein Versuch aus elf Metern verfehlte den linken Winkel um Zentimeter. Zur Halbzeit führte Fortuna in der Torschuss-Statistik mit 8:1.

Dresden nach Anschlusstreffer wieder voll da

Nach der Pause blieb Fortuna am Drücker und hatte den nächsten "Hochkaräter" durch Hennings (57.), der nach Zuspiel von Iyoha aus sieben Metern über das Tor schoss. Doch nach einer Ecke erzielte der kurz zuvor eingewechselte Paul Will (71.) per Kopf den Anschlusstreffer für die bis dahin harmlosen Gäste.

Das Tor gab Dresden sichtbar Auftrieb: Ransford-Yeboah Königsdörffer (80.) glich mit einem Schuss von der Strafraumkante zum 2:2 aus. In der Schlussphase spielten beide Mannschaften auf Sieg, es ging rauf und runter - ein Treffer fiel aber nicht mehr.