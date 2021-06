Der neue Vertrag von Mittelfeldspieler Adam Bodzek läuft nun ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2022. Damit geht der dienstälteste Fortuna-Spieler im Kader des Fußball-Zweitligisten in seine zwölfte Saison.

Bodzek: " Große Vorfreude "

" Nach so einer langen Zeit identifiziert man sich natürlich ungemein mit dem Verein, den Fans und der Stadt Düsseldorf ", so Bodzek in einer Vereinsmitteilung. " Ich blicke schon jetzt mit großer Vorfreude auf die neue Saison ."

Bodzek war im Januar 2011 vom MSV Duisburg zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Seitdem lief der 35-Jährige in 283 Pflichtspielen auf, seit der vergangenen Saison ist er Mannschaftskapitän. " Er kann einer Mannschaft mit seiner fußballerischen und seiner menschlichen Art Stabilität und Sicherheit verleihen ", sagte Sportvorstand Uwe Klein.

Auch Wolf verlängert

Auch der 33-jährige Torhüter Raphael Wolf hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. " Ich freue mich, dass es für mich in Düsseldorf weitergeht, und fiebere schon dem Ligaauftakt entgegen ", so Wolf.

Stand: 17.06.2021, 10:04