Thioune mit Spiel zufrieden und von Fans begeistert

Auch Trainer Daniel Thioune war zufrieden mit dem Start: " Wir haben gezeigt, dass wir sehr effizient sein können. Daniel hat der Mannschaft diesen einen Moment gegeben ." Begeistert war Thioune von der großen Kulisse in der gut gefüllten Arena, wo sich auch an die 4.000 Berliner Fans eingefunden hatten. " Die Stimmung war brutal. Die Zuschauer haben uns am Ende mit über die Linie geschubst ", sagte der Trainer.

Ob es den Fortunen gelingt, am Ende der Saison nach Platz vier in der vergangenen im vierten Jahr nach dem Abstieg endlich die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen, ist mit einem Auftaktsieg alles andere als ausgemacht. Aber genau wie der wichtige Siegtreffer von Ginczek sind die ersten drei Punkte der erste Schritt, einer Erwartungshaltung gerecht zu werden.