Last-Minute-Treffer hält Düsseldorfs Aufstiegstraum am Leben

Fortuna Düsseldorf kann weiter auf den direkten Wiederaufstieg in der Fußball-Bundesliga hoffen. Dank eines Last-Minute-Treffers gewannen die Düsseldorfer am Montag das Nachholspiel des 28. Spieltags gegen den Karlsruher SC und zogen in der Tabelle mit dem HSV gleich.