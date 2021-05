Und plötzlich ist sie wieder da, die Aufstiegschance: Vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig hat Fortuna Düsseldorf zumindest den Kontakt zu Platz drei in der Zweiten Liga wieder hergestellt. Nur einen Zähler liegen die Fortunen hinter Holstein Kiel. Es ist wieder eine Perspektive da, auch wenn Kiel noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat.

Dass die Fortuna überhaupt wieder im Geschäft ist, hat sie auch der guten Arbeit des eigenen Nachwuchsleistungszentrums zu verdanken. Von dort kam vor dieser Spielzeit Shinta Appelkamp, der auf Anhieb voll eingeschlagen ist. Der 20-Jährige ist ein Mittelfeldspieler mit viel Zug zum Tor - und erstaunlich ist, wie rasch er sich in der harten Welt der Profis durchgesetzt hat.

Keine Siege ohne Appelkamp

Wie wertvoll er auf Anhieb für's Team wurde, zeigt ein Blick auf die Wochen, als er nicht spielen konnte: Nach einem Muskelfaserriss im Spiel gegen Greuther Fürth am 22. Januar war Appelkamp für die vier darauffolgenden Partien ausgefallen. Keine einzige davon konnte Fortuna gewinnen. Für die Düsseldorfer war das damals ein schwerer Dämpfer im Aufstiegsrennen.

Als er dann vier Wochen später gegen Hannover 96 wieder fit war, wurde er beim Stand von 2:1 eingewechselt und erzielte prompt den entscheidenden Treffer zum 3:1. Noch wichtiger war wahrscheinlich sein Tor am vergangenen Montag gegen den Karlsruher SC, als er die Fortuna in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg schoss.